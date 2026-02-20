Yangın, saat 11.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Burçak Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede yoğun dumanın binayı sarması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, binada mahsur kalan 7 kişiyi tahliye ederken, dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, binada soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.