Son Mühür / Yağmur Daştan - Sıcak taşların buğusuyla başlayan, suyun sesiyle derinleşen hamam kültürü; yalnızca bedenin değil, toplumsal hayatın da arındığı kadim bir gelenek olarak yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu kültür, ‘Türk Hamamı’ kavramıyla tüm dünyaya kendini duyururken gelin hamamı, lohusa hamamı, asker uğurlaması gibi ritüellerle toplumsal geçiş dönemlerinin simgesi haline geldi. İzmir Hamamcılar Banyocular Esnaf Odası Başkanı Nafi Karaca, sektörde yaşanan güncel sorunları ve çözüm beklentilerini anlattı; hem su politikalarına hem de hamamların geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“Tonaj farkı koyup indirim yapılmalı”

Esnafın şu anda su sıkıntısı değil, su ücreti sıkıntısı yaşadığını belirten Başkan Karaca, “Şu anda Tahtalı Barajı’nda debi yükselmeye başladı. Su sıkıntısı İzmir’de kısmi olarak var ama çok da büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum, umutluyuz. Yağan yağmurlarla barajlar dolmaya başladığı için artık sıkıntımız yok. Su olmazsa temizlik olmaz, tabak çanak yıkanmaz. Su olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Gel gelelim, insanlarımız suyun kıymetini bilmiyor. ‘Su sıkıntısı var’ deniliyor, herkes hortumu takıp kaldırımı yıkıyor. Nasıl olacak? İzmir’e baktığımızda su fiyatların indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Biz suyu kilo ile alıp kilosuz veriyoruz. Onun için su fiyatlarına tonaj farkı koyup indirimli yaparlarsa çok iyi olur. O zaman insanlar daha tedarikli olacak. Esnafımızın yüzde 90’ının kendi kuyu deposu var. Eğer depolarımız, artezyenlerimiz olmasa zaten çok büyük sıkıntı yaşardık. Eğer kuyular ve artezyenler biterse bizim de işimiz biter” ifadelerini kullandı.

“Eleman bulamazsak robot buluruz”

“En büyük sıkıntımız personel” sözleriyle devam eden Karaca, “Eskiden 10 kişi çalışırdı şimdi bir tane elemanı dahi zor buluyoruz. Baktığınızda hamam kültürü hala devam ediyor, insanlar hamama gelmeyi seviyor. Personelimiz daha önce Tokat yöresinden geliyordu, artık gelmiyorlar. İzmir’de çalışan elemanlar da yok. Eleman bulamazsak robot buluruz o zaman. Onlar da var… İzmir’e geldiğini de görürüz. Bizde şu anda üç tane büyük firma var, onlar büyük ihtimalle robot getirir diye düşünüyorum. Eleman bulamazsa ne yapacak? İnsanları artık robotlar yıkayacak. Sektör içinde de sorun olmaz, hamamlar oldukça sektör bir şekilde kendini yeniler. Zaten hamamlar geçmiş dönemde yapıldı, yenilendi ama bunun kıymetini kimse bilmedi” dedi.

Odanın ismi değişiyor!

Odanın çok yakında genel kurula gideceğini söyleyen Başkan Karaca, genel kurul sonrası yapmak istediği çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Odaya kayıtlı yaklaşık 12 dal olduğunun altını çizen Karaca, “Mesleğe gönül verenleri yanımızda görmek istiyoruz. Odamızın ismini değiştirmeyi düşünüyoruz. Konuyla ilgili Ankara’ya da dilekçe verdik. Hamamcılar, Sağlıklı Yaşam ve Benzerleri Odası olsun istiyoruz. Sporcular, fizyoterapistler, medikaller bizim bünyemizde. Spor salonları şimdi bu konuda ayrı bir esnaf odası kurmayı düşünüyor ama hiç gerek yok. İsim değiştirdiğimizde sorunlar çözülecek. Elinizde olan odayı canlandırın. Burası eskiden kurulmuş bir oda, yürüsün gitsin. Daha iyi yapacak olan da buyursun gelsin. 30 yıllık oda başkanıyım, genel kurulda bu saate kadar rakip çıkacağını duymadık. Bu genel kuruldan sonra da bir dönem daha yapıp sonra çekileceğim. Yeni geleceklere ağabeylik yapacağım” diye konuştu.