Son Mühür- Merdan Yanardağ'a yönelik casusluk suçlamasının ardından TELE1 Televizyonu'na el konulmuş ve yönetimine kayyum atanmıştı.

Emekli hakim ve savcı Salim Şen,

''TELE-1 e atanan kayyım yönetiminin apar topar ilk icraatı, kanalın Youtube üzerinden yayınlanan önceki tüm kayıtlarının silinmesi ve hafızasının yok edilmesi oldu.'' açıklamasında bulundu.

m

Muhalif söylemleri susturmak için...



''Genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’a atfedilen suçlama ile kanalın hiçbir ilgisi yokken, geçmiş yayınların atılı suçlama ile hiçbir ilişkisi bulunmazken kayıtların öncelikle yok edilmesi, o kayıtlarda anlatılan gerçeklerin konuşulmasından nasıl rahatsız olunduğunu, hedeflenen amacın sadece muhalif söylemleri susturmak olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hukuksuz eylem, kayyım görevinin kötüye kullanılmasının en açık kanıtıdır.'' diyen Salim Şen,

''Durum, bir bakanın suç işlemesi durumunda bakanlık kayıtlarının, bir müdür suç işlediğinde o daireye ait tüm kayıtların, bir şirket sahibi suç işlediğinde şirketin tüm kayıtlarının yok edilmesi gibi absürddür.



Hukuksuz bir saldırıdır...



3 yıl şahsen çıktığım tüm program kayıtlarının bu şekilde keyfi bir şekilde silinmesi ayrıca benim o kayıtlar üzerindeki kişisel ve fikri haklarıma, kişisel verilerime, açıkça ve hukuksuz bir saldırıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Salim Şen, ''Güç zehirlenmesi her türlü hukuksuzluk ve haksızlığın fütursuzca uygulanmasına yol açabilir ama bu hukuksuzluğun hesabını hukuken vermek sorumluluğundan kurtulamazlar…'' hatırlatmasında bulundu.