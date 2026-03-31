İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgedeki askeri gelişmelere ve ABD varlığına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Arakçi, özellikle Suudi Arabistan’a yönelik ifadeleriyle diplomatik tonu yumuşatırken, ABD’ye yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

“Suudi Arabistan kardeş ülke”

Arakçi açıklamasında, İran’ın Suudi Arabistan ile ilişkilerine vurgu yaparak, “Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyuyoruz ve onu kardeş bir ülke olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. İranlı bakan, yürütülen askeri operasyonların bölge ülkelerine değil, “saldırgan düşman unsurlara” yönelik olduğunu savundu.

ABD’ye “bölgeden çekil” çağrısı

Açıklamasında ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını da hedef alan Arakçi, Washington yönetiminin bölgedeki güvenliği sağlayamadığını öne sürdü. İranlı bakan, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, “ABD’nin bölgeden ayrılma zamanı geldi” mesajı verdi.

Prens Sultan Üssü saldırısı gündemde

Arakçi, paylaşımında Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelik saldırıya da atıfta bulundu. İran tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen füze ve İHA saldırısında hasar gördüğü iddia edilen bir erken uyarı uçağına ait görüntüleri paylaştı.

ABD’ye ait stratejik uçaklar zarar gördü iddiası

Wall Street Journal tarafından yayımlanan habere göre, söz konusu saldırıda ABD’ye ait bazı stratejik hava unsurlarının zarar gördüğü ileri sürüldü. Haberde, E-3 Sentry tipi erken uyarı (AWACS) uçağı ile yakıt ikmal uçaklarının hasar aldığı ve olayda 12 ABD askerinin yaralandığı iddia edildi.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Son açıklamalar, Orta Doğu’da İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, karşılıklı sert açıklamaların ve sahadaki gelişmelerin bölgesel güvenlik dengelerini daha da hassas hale getirdiğini belirtiyor.

Gözler diplomasi ve askeri dengede

İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik “kardeş ülke” vurgusu, diplomatik kanalların açık tutulmaya çalışıldığını gösterirken, ABD’ye yönelik sert söylemler ise askeri gerilimin sürdüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte tarafların atacağı adımların bölgedeki dengeleri belirlemesi bekleniyor.