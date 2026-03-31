Apartman ve site yönetimlerinde yaygın olarak kullanılan “borç listesi asma” uygulamasına ilişkin önemli bir karar yayımlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), aidat ve benzeri borç bilgilerini içeren listelerin ortak alanlarda paylaşılmasının kişisel veri ihlali oluşturduğuna hükmetti.

Ortak alanlarda ilan artık hukuka aykırı

Resmî Gazete’de yayımlanan ilke kararına göre; apartman sakinlerine ait borç bilgilerinin asansör, bina girişleri ve koridor gibi herkesin erişimine açık alanlarda ilan edilmesi, kişisel verilerin yetkisiz kişilere açılması anlamına geliyor.

Kurul, bu tür paylaşımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir veri işleme şartına dayanmadığını açıkça ortaya koydu.

Ad, daire ve borç bilgisi “kişisel veri”

Kararda; ad-soyad, daire numarası, borç miktarı, ödeme gecikme süresi ve benzeri bilgilerin kişisel veri kapsamında olduğu vurgulandı.

Bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görülebilecek şekilde paylaşılmasının, veri güvenliği yükümlülüklerinin ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Yetkisiz erişim riski öne çıktı

KVKK, apartmanların ortak alanlarının yalnızca sakinler tarafından değil; misafirler, kargo görevlileri ve üçüncü kişiler tarafından da kullanılabildiğine dikkat çekti.

Bu nedenle, söz konusu listelerin bu alanlarda sergilenmesinin kişisel verilerin kontrolsüz şekilde ifşa edilmesine yol açtığı ifade edildi.

Listeler kaldırılacak, yeni yöntem şart

Kurul, mevcut uygulamalara derhal son verilmesi gerektiğini belirterek, ortak alanlara asılan borç listelerinin ivedilikle kaldırılmasını istedi.

Bunun yerine bilgilendirmelerin:

- Kapalı e-posta sistemleri

- Mesajlaşma grupları

- Sadece ilgili kişilerin erişebileceği dijital platformlar

üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.

Veri güvenliği yükümlülüğü hatırlatıldı

Kararda, veri sorumlusu konumundaki apartman ve site yönetimlerinin, kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Bu yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi halinde idari yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi.

Türkiye genelinde uygulama değişecek

Alınan ilke kararıyla birlikte, Türkiye genelinde yaygın olan borç listesi uygulamasının sona ermesi bekleniyor. Yeni düzenleme, hem site yönetimlerinin işleyişini hem de kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalığı doğrudan etkileyecek.