Son Mühür- Geçtiğimiz hafta Meclis gündemine giren Torba Yasa teklifi ile mesken kira gelirlerine uygulanan istisna tutarının kaldırılması da hedefleniyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesinde yapılması hedeflenen değişiklikle mesken kira gelirlerine 2025 yılı için uygulanan 47 bin TL'lik istisnanın kaldırılması gündemde.

Bu değişikliğin önümüzdeki yıldan itibaren 2026 yılı Mart ayı beyannamelerinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tasarıda, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul veya yetim aylığı alanlar için istisna korunmaya devam etmesi hedefleniyor.



Hazırladığı taslağı paylaştı...



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı, söz konusu tasarıyla ilgili yapılmak istenen değişikliğin olası sonuçlarını mercek altına aldı.

''Torba kanun teklifinde önümüzdeki yıldan itibaren konut kira gelirine uygulanan istisna kaldırılmaktadır.'' hatırlatmasında bulunan Prof. Batı,

''2025 gelirlerine 47 bin lira istisna uygulanmaktadır. Önümüzdeki yıl vergi tarifesi ile yeniden değerleme oranını şu an bilmediğimizden olur da bu istisna bu yıl için kaldırılmış olsaydı ödenecek konut kira gelirine ilişkin verginin ne kadar fark edeceğini muhtelif yıllık kira gelirlerinde göstermeye çalıştım.'' bilgi notuyla hazırladığı taslağı paylaştı.