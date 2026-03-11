Son Mühür/ Osman Günden- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, kentin basın koridorlarında güçlü bir yankı uyandıran anlamlı bir organizasyona imza attı. İzmir Ege Medya Platformu çatısı altında birleşen gazeteci ve yazarlar, derneğin Bornova’da faaliyete geçen modern hizmet binasında düzenlenen iftar programında ağırlandı. MÜSİAD İzmir yönetim kurulu üyelerinin de tam kadro katılım sağladığı bu özel buluşma, sadece bir ramazan geleneği olmanın ötesine geçerek; bölgesel kalkınma, iş dünyasının geleceği ve İzmir’in ekonomik vizyonunun masaya yatırıldığı stratejik bir istişare zeminine dönüştü.

Nitelikli insan kaynağı ve istihdamda "MÜSİAD" imzası

Gecenin ev sahipliğini üstlenen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, yaptığı kapsamlı konuşmada "insan odaklı gelişim" vurgusuna dikkat çekti. Yeni hizmet binasının donanımıyla İzmir’in ekonomik kapasitesini yukarı taşımayı hedeflediklerini belirten Temur, özellikle genç neslin iş dünyasına kazandırılması noktasında yürütülen somut projeleri paylaştı. Yaklaşık 1500 üniversite mezunu gence kurumsal formasyon kazandırdıklarını ifade eden Temur, bu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 150 gencin bizzat MÜSİAD bünyesindeki işletmelerde istihdama dahil edildiğini açıkladı. Bu hamlenin, nitelikli iş gücü açığını kapatma yolunda atılmış kritik bir adım olduğunun altı çizildi.

Girişimcilik merkezi ve konut projelerinde yeni dönem

MÜSİAD’ın kurumsal devamlılık ilkesine sadık kalarak geleceği inşa ettiğini belirten Başkan Temur, kente değer katacak iki büyük müjdenin detaylarını aktardı. Yatırım ajansları ile koordineli bir şekilde bir "Girişimcilik Merkezi" kurmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Temur, bu merkezin yenilikçi iş fikirlerine rehberlik edeceğini söyledi. Bunun yanı sıra, toplumsal yapıyı ve ahlaki değerleri odağa alan "MÜSİAD Evleri" projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Temur, asıl hedeflerinin sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda adil ve erdemli bir neslin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

İzmir ekonomisinin lokomotifi: 1200 işletme ve 75 bin çalışan

İzmir iş dünyasındaki ağırlıklarına dair çarpıcı veriler paylaşan Gökhan Temur, dernek üyelerinin kent genelinde 1200 farklı işletme üzerinden yaklaşık 75 bin kişiye ekmek kapısı açtığını belirtti. İzmir ekonomisinin yaklaşık yüzde 15’lik bir dilimini temsil ettiklerini ifade eden Temur, büyüme stratejilerinde nicelikten ziyade niteliğe önem verdiklerini kaydetti. "Hormonlu büyümeyi değil, sağlam temeller üzerinde yükselmeyi hedefliyoruz" diyen Temur, üye kabul süreçlerinde sergiledikleri titiz tutumun, iş dünyasındaki etik değerleri koruma amacına hizmet ettiğini belirtti.

Küresel gerilimler ve bölgesel istikrar mesajı

Gündeme dair soruları da yanıtlayan Başkan Temur, dış politikadaki sıcak gelişmelere ve özellikle Orta Doğu’daki hareketliliğe değindi. İran, ABD ve İsrail ekseninde yaşanan gerilimin küresel piyasalar ve bölge huzuru üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Temur, uluslararası hukukun çiğnenmemesi gerektiğini savundu. Çatışmaların genişleme riskinin tüm dünya ekonomisini tehdit ettiğini belirten Temur, bölgedeki huzursuzluğun bir an önce diplomasi yoluyla çözüme kavuşması temennisinde bulundu.

Medya ve iş dünyası arasında güçlü köprü

Programın sonunda söz alan İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan, MÜSİAD yönetiminin nazik davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sivil toplum kuruluşları ile medya arasındaki diyaloğun kentin gelişimi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kaplan, MÜSİAD’ın yeni vizyon binasının İzmir’e yakışır bir eser olduğunu söyledi. Törenin kapanışında Başkan Gökhan Temur, günün anısına Ahmet Kaplan’a özel bir plaket takdim etti. Organizasyon, hizmet binasının teknik birimlerinin gezilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile noktalandı.



