Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin sanat ajandasında köklü bir geçmişe sahip olan ve İzmir Rotary Kulübü tarafından gelenekselleştirilen Ulusal Altın Testi Seramik Yarışması, bu yıl 18. kez sanat dünyasını bir araya getirdi. Yaklaşık 35 yıllık serüveniyle yerli seramik sanatının en uzun soluklu organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyan yarışma, iki yılda bir düzenlenen periyoduyla genç yeteneklerin keşfedilmesine ve çağdaş seramik formlarının gelişimine öncülük etmeye devam ediyor. Sanatın sürdürülebilirliğini odağına alan bu prestijli etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaratıcı enerjiyi İzmir’in sanat ikliminde buluşturdu.

Sanatın başkentinde buluşma: 175 eser arasından seçki

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin (AASSM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, hem profesyonel sanatçılar hem de güzel sanatlar fakültesi öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Toplamda 175 özgün eserin katılım sağladığı bu edisyonda, akademik kimliğe sahip uzmanlardan oluşan jüri heyeti dijital ortamda kapsamlı bir ön eleme gerçekleştirdi. Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda estetik ve teknik nitelikleriyle öne çıkan 77 eser, sanatseverlerin beğenisine sunulmak üzere sergileme listesine dahil edildi.

Genç yeteneklere vizyoner bir platform: Jüri değerlendirmesi

Yarışmanın jüri başkanlığını yürüten İzmir Efes Rotary Kulübü üyesi ve deneyimli seramik sanatçısı Verda Sipahi, Altın Testi’nin Türkiye’deki sanatsal ekosistem içindeki kritik rolüne değindi. Sipahi, organizasyonun temel misyonunun henüz kariyerinin başındaki genç sanatçılara kurumsal bir temsil alanı ve görünürlük kazandırmak olduğunu vurguladı. Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden gelen akademisyenler ve usta sanatçıların yer aldığı 11 kişilik jüri ekibinin objektif kriterlerle süreci yönettiğini belirten Sipahi, Rotary’nin bu 35 yıllık sanat geleneğini kararlılıkla sürdürmesinin, toplumsal kültüre yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Seramiğin yıldızları: Ödül kürsüsü ve özel anlamlar

Büyük heyecana sahne olan değerlendirme maratonunun ardından, estetik dışavurum ve teknik ustalığı harmanlayan isimler ödüllendirildi. 18. Ulusal Altın Testi Seramik Yarışması’nda birincilik kürsüsüne Gamze Çetinkaya Dönmez otururken, ikincilik ödülü Dilara Çetiner’e, üçüncülük ise Ozan Bebek’e takdim edildi.

Yarışmanın en duygusal ve anlamlı anlarından biri ise, İzmir Rotary Kulübü’nün saygın isimleri anısına verilen "Halim – Yıldız Şima Özel Ödülü"nün Funda Sürücü’ye verilmesi oldu. Ayrıca sanat dünyasına umut veren çalışmalarıyla Ayça Nur Sultan Çiftçi, Ayda Eriş, Çiğdem Bahar Ataş, Mizgin Yılmaz ve Muhammet Emir Taşdemir mansiyon ödüllerine layık görülen isimler arasında yer aldı.

İzmir’de görsel şölen: Sergi Mart sonu kadar ziyarete açık

Finale kalmaya hak kazanan 77 eserin oluşturduğu görsel şölen, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin galerilerinde kapılarını açtı. Çağdaş seramik sanatının sınırlarını zorlayan farklı tekniklerin, deneysel formların ve özgün yorumların bir araya geldiği sergi, genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturma hedefine hizmet ediyor. Sadece bir yarışma değil, yaşayan bir kültür-sanat platformu haline dönüşen Altın Testi Seramik Yarışması Sergisi, Mart ayının son gününe kadar İzmirli sanatseverlerin ve şehri ziyaret eden turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürecek.

