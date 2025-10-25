Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir'in Selçuk ilçesiyle ilgili olarak verilen karar dikkat çekti. Selçuk'ta bulunan tarihi su kemerlerinin koruma alanının genişlemesine karar verildi. Ayrıca, belirli sokakların olduğu alanlarda sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanmasının uygunluğuna karar verildi.

Karar neleri kapsıyor?

1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan su kemerlerinin tren hattının batısında kalan bölümünde yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda, yine korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 393 ada 1 parsel, 392 ada 1 parsel, 391 ada 1 parsel, 391 ada 2 parsel, 381 ada 3 parsel, 284 ada 6 parsel, 3108 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazların mevcut su kemerleriyle görsel ilişkisi de dikkate alınarak paftadaki sınırlar doğrultusunda revize edilmesine, tescilsiz taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine 'koruma alanında kalmaktadır' şerhinin işlenmesine karar verildi.

Ayrıca; koruma alanı içinde 2 katı geçmeyecek şekilde düzenleme yapılmasına ve söz konusu koruma alanı sınırının işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin hazırlanarak kurula iletilmesine karar verildi.

Belediyeye izin çıktı!

Bunlara ek olarak; daha önceden su kemerleriyle ilgili olarak belirlenmiş olan ve bu kararla da korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları ile beraber belirlenmiş koruma alanı sınırı dikkate alınarak tadil edilen paftada işaretli alan ile kentsel+3. derece arkeolojik sit alanında işaretli sokakların olduğu alanda sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanmasının uygun olduğuna karar verildi.