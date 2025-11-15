Son Mühür - TELE1’in yayını, 24 Ekim’de Murat Taylan haber sunarken saat 19.28’de kayyum tarafından durdurulmuştu. TELE2 ise, yayıncılığa geçişlerini ve bıraktıkları yerden devam ettiklerini vurgulamak amacıyla cuma akşamı saat 19.28’de Murat Taylan’ın sunumuyla internet üzerinden yayına başladı.
YouTube ve internet üzerinden yayınlanıyor
Kayyum atanmasının ardından TELE1’den ayrılan ekran yüzleri, TELE2 Haber’i hayata geçirdi. Kanal, YouTube ve internet üzerinden cuma akşamı saat 19.28’de yayın hayatına başladı. “Yalanlara teslim olmayacağız” mesajıyla ilk yayını gerçekleştiren isim, TELE1’in eski ana haber sunucularından Murat Taylan oldu.
