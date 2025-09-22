TELE1 yayınındaki KJ krizinin yankıları sürmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 yayınında yer alan bir KJ yazısından dolayı kanal hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geldi.

Kanal yöneticilerine soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "TELE1 isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Türkiyenin Yönü' isimli programda 'RTE'nin Netanyahudan farkı ne' şeklinde alt yazı yayımlandığının tespit edilmesi üzerine ilgili yayın yönünden sorumlu oldukları tespit edilen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve Program Moderatörü Musa Özuğurlu hakkında 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.