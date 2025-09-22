İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Can Holding” soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde holding bünyesinde bulunan bir şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Suçlamalar: örgüt, dolandırıcılık ve kara para aklama

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları üzerinden yürütülüyor.

Mal varlığı bulunan şirket tespit edildi

Yapılan incelemelerde, Can Holding’e bağlı yüklü mal varlığına sahip bir şirketin herhangi bir tedbire konu edilmediği belirlendi. Şirketin aktif şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü de kayıtlara geçti.

TMSF kayyum olarak atandı

Bu tespit üzerine Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Kayyum görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) verildi. Kayyum atanan şirketin adının “Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.” olduğu öğrenildi.

Çok kurumlu iş birliği

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle daha da genişletilerek sürdürüleceği bildirildi.