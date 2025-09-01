Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1’de yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programında gazeteci Merdan Yanardağ’ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözleri nedeniyle kanala ağır yaptırım uygulamıştı. Yanardağ’ın sözleri gerekçe gösterilerek, TELE1’e 5 gün yayın durdurma (ekran karartma) ve yüzde 5 idari para cezası verilmişti.

Mahkeme yürütmeyi durdurmayı iptal etti

RTÜK kararına karşı açılan dava sonucunda Ankara 23. İdari Mahkemesi, yayın durdurma cezası için verilen yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. TELE1, bu karara karşı üst mahkemeye başvuruda bulundu ancak itiraz kabul edilmedi.

TELE1 ekranı karardı

Üst mahkemenin de kararı iptal etmemesi üzerine RTÜK’ün cezası kesinleşti. TELE1 ekranı, bu gece yarısından itibaren 5 gün boyunca karartıldı.

Tepkiler sürüyor

RTÜK’ün TELE1’e verdiği ceza, yalnızca siyasilerden değil, toplumun geniş kesimlerinden de tepki çekti. Muhalefet partileri ve birçok sivil toplum örgütü, alınan kararın ifade özgürlüğüne darbe niteliğinde olduğunu savundu.

