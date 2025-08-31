İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kuzey Komutanlığı’nda yaptığı açıklamada, ordunun “tüm alanlarda” tehditleri hedef almaya devam edeceğini söyledi. Zamir, İsrail ordusunun her zaman inisiyatif alarak operasyonel üstünlükle hareket ettiğini ve saldırgan bir strateji benimsediğini vurguladı.

“Operasyonlar geniş çapta sürecek”

Zamir, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’ye yönelik saldırının, İsrail’in son dönemde Yemen, Lübnan, Suriye ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği operasyonların devamı olduğunu ifade etti.

“Yönetici kadroya da ulaşacağız”

Açıklamasında Hamas’ın üst düzey yöneticilerine işaret eden Zamir, şu ifadeleri kullandı:

“Hamas’ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurtdışında. Onlara da ulaşacağız.”

Ebu Ubeyde’nin akıbeti belirsiz

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırıda Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü öne sürmüştü. Ancak Hamas cephesi, Ubeyde’nin durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Bölgedeki tansiyon yükseliyor

Ebu Ubeyde’ye yönelik saldırı iddiası ve Zamir’in sert mesajları, bölgede tansiyonu daha da yükseltti. İsrail’in farklı cephelerde yürüttüğü operasyonların, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere yol açabileceği değerlendiriliyor.