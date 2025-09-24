Son Mühür - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarıyla 2025 yılında önemli başarılara imza attı. TEKNOFEST 2025 Dikey İnişli Roket Yarışması’nda Türkiye birinciliği kazanan DEÜ, ISIF’25 Uluslararası Buluş Fuarı’ndan da 6 madalya ile döndü.

ROKET9 takımı türkiye şampiyonu

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Roket9 Takımı (BORDO145-ROKET9), 324 takımın yarıştığı TEKNOFEST 2025 Dikey İnişli Roket Yarışması’nda birinciliği elde etti. Aviyonik, mekanik, pnömatik, kontrol ve yazılım sistemlerini entegre ederek geliştirdikleri roket, yumuşak ve güvenli inişi başarıyla gerçekleştirdi.

Uluslararası Buluş Fuarında 6 madalya

İstanbul’da düzenlenen ISIF’25 Uluslararası Buluş Fuarı’nda DEÜ; 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Projeler, kanser tedavisinde yenilikçi tıbbi pompa, çevre felaketlerini önleyen gemi tasarımı, genetik teşhiste kullanılabilecek biyosensör, deniz atıklarından hidrojen üretimi, balıkçı ağlarına biyoteknolojik çözüm ve sanayi atıklarından biyosürfaktan üretimi gibi farklı alanlarda öne çıktı.

Cumhurbaşkanı ve bakanlardan destek

Festivalin ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Erdoğan, gençlerin başarılarının ülkenin aydınlık geleceği için umut kaynağı olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinlikte yer aldı.

“İnsanlığa hizmet eden çözümler üretiyoruz”

Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Projelerimiz yalnızca bilimsel bir kazanım değil, aynı zamanda insanlığa hizmet eden teknolojik çözümler üretme kararlılığının göstergesidir. TEKNOFEST’te alınan bu ödüller, üniversitemizin araştırma vizyonunu daha da güçlendirdi” dedi.

Başarı zinciri devam ediyor

DEÜ, son dönemde AD Scientific Index 2026, CWUR 2025, QS 2025-26 ve THE Impact Rankings 2025 gibi uluslararası sıralamalarda yükseliş gösterdi. TEKNOFEST’te elde edilen dereceler, üniversitenin bilimsel ve teknolojik üretimdeki ivmesini bir kez daha ortaya koydu.