Marmara Denizi’nde, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 14:55’te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın açıkladığı verilere göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi’nde kara kıyısına yaklaşık 18 kilometre mesafede yer aldı. Sarsıntının derinliği 6.71 km olarak kaydedildi. Depremin enlem koordinatı 40.80361 N, boylamı ise 27.925 E olarak açıklandı.

Tekirdağ'da son dakika depremi

Deprem başta İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kısa süreli paniğe neden oldu. Son raporlara göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar ya da can ve mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirterek vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı. Deprem sonrası AFAD ve bölgedeki kurumlar saha taramalarını sürdürüyor.

Deprem, Marmara Denizi çevresindeki şehirlerde en çok hissedilen Doğu Marmara hattında, özellikle yüksek katlı binalarda kısa süreli tedirginlik yarattı. Uzmanlar, bölgenin deprem riski hakkında uyarılarını yineliyor ve halktan sakin kalmalarını, güvenlikleri için temel önlemleri almalarını istiyor.