2 Ekim 2025 Marmara Denizi – Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde, resmi makamlardan yapılan ilk açıklamalara göre herhangi bir can kaybı, ağır yaralanma veya büyük çaplı bina yıkımı yaşanmadı. AFAD ve İstanbul Valiliği’nin verilerine göre, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda çökme ya da ciddi bir hasar bildirilmedi. Sadece İstanbul Fatih’te eski ve metruk bir binada kısmi çökme yaşandı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı ve bina zaten kullanılmıyordu.

Tekirdağ depreminde ölen, yaralanan var mı, yıkılan bina oldu mu?

Depremin ardından bazı vatandaşlar paniğe kapılarak yüksekten atlama veya aceleyle tahliye sırasında hafif yaralanmalar yaşadı, ancak bu yaralanmalar hayati tehlike oluşturmadı. Sağlık birimleri, hastanelere başvuran kişilerin genel durumunun iyi olduğunu belirtti. Altyapı ve iletişim sistemlerinde ise kalıcı bir aksaklık yaşanmadı; enerji ve doğal gaz hatlarında da herhangi bir sorun rapor edilmedi.

Sonuç olarak, 2 Ekim Marmara Denizi depreminde ölü ve ağır yaralı bilgisi yok; metruk bir bina dışında kullanıma açık binalarda yıkım yahut kalıcı hasar meydana gelmedi. Resmi kurumlar sahadaki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor ve yeni bir acil durum veya gelişme olursa kamuoyu ile paylaşılacak.