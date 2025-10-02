Bahçe bakımında çoğu kişi ilkbaharı tercih etse de, deneyimli bahçıvan Muzaffer Batur farklı bir döneme işaret ediyor. Batur’a göre yabani otların yaşam döngüsü yaz sonunda başlıyor ve sonbaharda hız kazanıyor. Bu nedenle, yapılacak müdahale için en uygun zaman sonbahar ayları.

Kireçle Yabani Otları Durduruyor

Batur’un önerisine göre, yabani otlardan kurtulmanın etkili yolu kireç kullanmak. Öğütülmüş kireç taşı toprağa serpildiğinde pH dengesini düzenliyor ve otların gelişimini zorlaştırıyor. Çünkü yabani otlar genellikle asidik topraklarda kolayca yayılıyor.

Doğru Zamanlama ve Uygulama

Uzmanlar, kirecin mutlaka rüzgarsız, kuru havalarda ve toprağın nemli ya da hafif kuru olduğu günlerde uygulanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanların kullanılması öneriliyor. Standart ölçüye göre metrekare başına 50 gram kireç serpilmesi gerekiyor.

Aşırı Kullanım Risk Taşıyor

Kirecin fazla kullanılması ise toprağın pH değerini gereğinden fazla yükselterek bitkilerde besin eksikliğine yol açabiliyor. Özellikle fazla kalsiyum, magnezyum alımını engelleyerek bitkilerde klorofil üretimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle ölçülü kullanım büyük önem taşıyor.

İlkbahara Hazır Bir Bahçe

Sonbaharda yapılacak doğru kireç uygulaması, bahçeyi ilkbahara hazırlıyor ve çimlerin daha sağlıklı, daha yeşil çıkmasını sağlıyor. Batur’un yöntemi sayesinde hem yabani otlar kökten engelleniyor hem de toprak daha verimli hale geliyor.