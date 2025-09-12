Son Mühür - Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesinde takımın sahaya çıkacağı taktik dizilişi netleştirdi. İtalyan teknik adam, oyuncu kadrosuna en uygun sistemi seçerek kararını verdi.

Haftanın başında İstanbul’a gelen Domenico Tedesco, vakit kaybetmeden Samandıra’daki çalışmalarına başladı. Oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştiren İtalyan teknik adam, Trabzonspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor.

Yeni sisteme geçilecek

Geçmişte üçlü savunma sistemini tercih eden Tedesco, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun dörtlü savunmaya daha elverişli olduğunu ifade etti. Milliyet’in haberine göre 40 yaşındaki teknik direktör, pazar günü oynanacak karşılaşmada takımı sahaya dörtlü savunma düzeniyle çıkaracak.

Jose Mourinho döneminde ısrarla kullanılan 3’lü savunma sistemi, taraftarların büyük kısmı tarafından eleştirilmiş ve değişim çağrıları yapılmıştı. Domenico Tedesco’nun bu sistemi rafa kaldırma kararı, uzun süredir farklı bir anlayış bekleyen taraftarlarca memnuniyetle karşılandı. Trabzonspor maçı öncesi atılan bu adım, camiada umutları artırdı.