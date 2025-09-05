Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldı. Evde bulunan anne ve oğlu, komşularının müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın evi kül etti

Olay, saat 12.30 sıralarında Tayyip köyü Tayyipaltı Mahallesi’nde meydana geldi. Huriye Dursun’a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Huriye Dursun ile oğlu Şakir Dursun’u mahalle sakinleri alevlerin arasından çıkararak güvenli alana taşıdı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ormana sıçrayan alevlere havadan müdahale

Evdeki yangının ardından alevler hızla ormanlık alana sıçradı. Büyüme riskine karşı bölgeye yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun çaba harcayarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ormandaki yangına yönelik söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.