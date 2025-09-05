Son Mühür - 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesinin ardından, arama çalışmalarının 19. gününde Erdek açıklarında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedenine ulaşıldı. Yukay’ın cenazesinin çıkarılması amacıyla 26 Ağustos’ta bölgeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait 2 kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan ‘TCG Işın’, 3 gün süren olumsuz hava koşulları nedeniyle demir atamadı. Rüzgarın etkisini yitirmesi ve geminin sabitlenmesinin ardından, 29 Ağustos’ta çalışmalara başlanabildi.

Su altında teşhis edildi

İlk olarak 23 Ağustos’ta deniz polisi, ardından 28-29 Ağustos’ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız su altı robotu (ROV) ile iki kez görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz tabanında kaydedilen görüntülerde, cenazenin sol kolunda ‘mavi kordonlu bir saat’ olduğu fark edildi. Bu saatin Halit Yukay’a ait olup olmadığı, Bozcaada’ya gitmek üzere Yalova Limanı’ndan ayrılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleriyle karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda, aynı saatin o an Yukay’ın sol kolunda olduğu belirlendi.

Kritik 'yara' detayı

Bu arada, Halit Yukay’ın cesedinin şişerek su yüzeyine çıkmamasının, karın boşluğunun parçalanmış olmasından kaynaklandığı belirtildi. Cenazenin deniz dibinde herhangi bir yere sıkışmadığı ya da takılmadığı ifade edilirken, Yukay’ın teknesinin kaza yapması sırasında karın bölgesine aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Cesedi 'asansör sistemi' ile çıkarıldı

TCG Alemdar isimli kurtarma gemisi de çarşamba sabahı bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Halit Yukay’ın cenazesi, özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemi kullanılarak su yüzeyine çıkarıldı. Ardından Sahil Güvenlik botuna teslim edilen cenaze, Bandırma Limanı’na getirildi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Aynı gün akşam saatlerinde otopsisi tamamlanan Yukay’ın cenazesi, ertesi sabah saat 09.50’de ailesine teslim edildi. İstanbul’a götürülen cenazenin cumartesi günü defnedilmesi bekleniyor.

Halit Yukay’ın, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpması sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma ise kazanın meydana geldiği Balıkesir'in Marmara ilçesine en yakın adli makam olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.