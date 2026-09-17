Son Mühür- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından piyasayı yakından ilgilendiren iki önemli karara imza attı.

Kurul, bir yandan borsadaki işlem imkanlarını rahatlatmak için kredili işlemlerdeki teminat yükünü hafifletirken, diğer yandan 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu için radikal bir tasfiye işlemlerini başlattı.

Kredili işlemlerde teminat esnetildi

Yatırımcıların üzerindeki nakit ve teminat baskısını azaltmayı amaçlayan SPK, kredili sermaye piyasası işlemlerine ilişkin özkaynak koruma oranında düzenlemeye gitti.

Mevcut uygulamada en az yüzde 35 olarak korunan özkaynak oranı, aracı kurumların kendi uygulamaları ve müşteri talepleri doğrultusunda yüzde 20'ye kadar indirildi.

2 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanacak bu adımla birlikte, yatırımcıların pozisyonlarını koruma ve yeni işlem açma süreçlerinin rahat kolaylaştırılması hedefleniyor.

7 şirketin fon işlemleri durduruldu

Fon piyasasında ise geniş kapsamlı denetim adımları atıldı. SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm katılma paylarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte ilgili şirketlerin fonlarına yeni giriş ve çıkışlar durduruldu.

130 yatırım fonu tasfiye edilecek

İşleme kapatma kararının yanı sıra düzenleyici kurum, bu 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonunun Kurul gözetiminde tasfiye edilmesini kararlaştırdı.

Tasfiye listesinde Pardus Portföy'ün 42, Hedef Portföy'ün 31, Atlas Portföy'ün 16, Bulls Portföy'ün 15, Pusula Portföy'ün 12, A1 Capital Portföy'ün 9 ve Tera Portföy'ün 5 fonu bulunuyor. Süreçten para piyasası, serbest ve hisse senedi yoğun fonlar yer alacak.

SPK tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada;

"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına ve aşağıda ünvanlarına yer verilen yatırım fonlarının Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.