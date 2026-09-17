Son Mühür- Dün piyasalarda yaşanan sert hareketliliğin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni (FİK) 17.09.2026 tarihinde toplantıya çağırma kararı almıştı. Bu sabah saat 08.00 sularında başlayan toplantı sona erdi.

Gözlerin çevrildiği toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı bir bildiri yayımladı. Yapılan açıklamada apılan açıklamada, sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Piyasalardaki hareketlilik ele alındı

Komitenin toplantısında piyasalarda son dönemde yaşanan hareketliliğin nedenleri değerlendirilirken, sorunun belirli fonlarla sınırlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir” denildi.

“Temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır”

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının genel işleyişine ilişkin yapısal bir risk olmadığını vurgulayarak “Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir” ifadeleri kullanıldı.

Gerekli tedbirler de masada!

Komitenin toplantısında piyasaların sağlıklı şekilde işlemeye devam etmesi ve makrofinansal istikrarın korunması için atılabilecek adımların da ele alındığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, “Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır” denildi.

Öncelik likidite sıkışıklığının giderilmesi

“Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili kurumların gerekli işlemleri sürdüreceği vurgulandı.

Vatandaşa resmi kaynak uyarısı

Bakanlık ayrıca süreçle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlara yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”