Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, motorine yapılan son zamla birlikte fiyatlar yeni bir seviyeye ulaştı. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 68 kuruş zam yapıldı.

İlk kez 100 TL'yi aştı

Yapılan zamla birlikte motorin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez litre başına 100 TL sınırını aşmış oldu. Son 3 günde motorinin litre fiyatına yapılan toplam zam ise 11 lira 37 kuruşa ulaştı.

İzmir'de motorinin litre fiyatı 101,66 TL'ye yükseldi

Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100,27 TL’ye, Ankara’da 101,37 TL’ye, İzmir’de ise 101,66 TL’ye yükseldi.

İstanbul Kadıköy’de motorinin litresi 100 lira 20 kuruştan satılırken, benzinin litre fiyatı 80 lira 20 kuruş, otogazın litre fiyatı ise 34 lira 63 kuruş oldu.