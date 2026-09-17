Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çıkarılan yasadan faydalanamayan işçi kesimi, yeni bir hak arayışı çerçevesinde örgütlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), beklentilerini resmi makamlara iletirken, meclis çatısı altında da muhalefet milletvekilleri konuyu soru önergeleriyle sıcak tutmaya çabalıyor.

HÜKÜMETİN MEVCUT POLİTİKASI KAPSAMINDA YENİ BİR REFORM BEKLENİYOR MU?

Şu anki siyasi ve ekonomik tabloya bakıldığında, kabine üyeleri tarafından yapılan resmi değerlendirmeler böyle bir formülün ufukta görünmediğini ortaya koyuyor. Devletin sosyal güvenlik sistemindeki mali dengeyi koruma politikası ağır basarken, yakın zamanda oylanacak torba kanun taslaklarında veya kısa vadeli yasama faaliyetlerinde bu gruba yönelik yeni bir adım atılması öngörülmüyor.

TBMM'YE SUNULAN KANUN TEKLİFİNDEKİ YAŞ VE PRİM KRİTERLERİ

Milletvekili Ediz Ün imzasıyla parlamentoya iletilen yasa tasarısı, giriş tarihlerine göre işçilerin hangi koşullarda emekliliğe hak kazanacağını detaylandırıyor. Meclise sunulan resmi evraktaki kademelendirme sistemi şu rakamlara dayanıyor:

8/9/1999 ile 31/12/2000 tarihleri arasında iş hayatına atılanlar: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş sınırı ve 6250 gün prim şartı,

1/1/2000 ile 31/12/2000 arasında sigortası başlayanlar: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş sınırı ve 6325 gün prim şartı,

1/1/2001 ile 31/12/2001 aralığındakiler: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6400 prim günü,

1/1/2002 ile 31/12/2002 aralığındakiler: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6475 prim günü,

1/1/2003 ile 31/12/2003 aralığındakiler: Kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6550 prim günü,

1/1/2004 ile 31/12/2004 aralığındakiler: Kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6625 prim günü,

1/1/2005 ile 31/12/2005 aralığındakiler: Kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6700 prim günü,

1/1/2006 ile 31/12/2006 aralığındakiler: Kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6775 prim günü,

1/1/2007 ile 31/12/2007 aralığındakiler: Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6850 prim günü,

1/1/2008 ile 30/4/2008 tarih aralığında işe girenler: Kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş sınırı ile birlikte 6925 gün prim koşulu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞU EMADDER'İN ÖNERDİĞİ ALTERNATİF GEÇİŞ TABLOSU

Diğer yandan sahada hak arayışını sürdüren EMADDER platformunun kendi hesaplamalarına dayanan ve kamuoyuna duyurduğu farklı bir beklenti cetveli bulunuyor. Derneğin modelinde talep edilen yaş ve hizmet dökümü limitleri şu şekilde özetleniyor:

09.09.1999 – 2000 dönemi girişliler: Kadın 43, erkek 45 yaş / 6.400 gün

2001 dönemi girişliler: Kadın 44, erkek 46 yaş / 6.475 gün SON DAKİKA Tera Yatırım Holding’de peş peşe gelişmeler! Emre Tezmen’e yurt dışı yasağı İçeriği Görüntüle

2002 dönemi girişliler: Kadın 45, erkek 47 yaş / 6.550 gün

2003 dönemi girişliler: Kadın 46, erkek 48 yaş / 6.625 gün

2004 dönemi girişliler: Kadın 47, erkek 49 yaş / 6.700 gün

2005 dönemi girişliler: Kadın 48, erkek 50 yaş / 6.775 gün

2006 dönemi girişliler: Kadın 49, erkek 51 yaş / 6.850 gün

2007 dönemi girişliler: Kadın 50, erkek 52 yaş / 6.925 gün

2008 dönemi girişliler: Kadın 51, erkek 53 yaş / 7.000 gün