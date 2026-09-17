Son Mühür- Tarihi düşüşlerinden birine sahne olan Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş sonrası ekonomi yönetiminin dizginleri yeniden ele alacağını gösteren adımlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Merkez Bankası (TCMB), likidite koşullarının yakından takip edileceğini, gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

TCMB'nin işaretini verdiği adımların en dikkat çekicilerinden biri olarak, 300 milyar liralık haftalık repo ihalesi açtığına yönelik haberler piyasayı olumlu yönde hareketlendirdi. Piyasa beklentisi 100 milyar liraydı.



Emlak Katılım'dan KAP'a bildirim...



Emlak Katılım, Pusula Holding bünyesi içinde yer alan Katılım Ev ve Bir Evim şirketlerine yönelik dikkat çekici bir adım attı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada

''bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'nin, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.



Borsa'da hava pozitife döndü...



Dün yüzde 5.4 gibi Mart ayından bu yana en sert düşüşe tanık olan ve güne de yüzde 1.32 oranında düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'ndan ve Emlak Katılım'dan gelen açıklamaların ardından hızlı bir şekilde yükselerek kayıplarının bir bölümünü telafi etmeyi başardı.

BIST 100 endeksi yüzde 2'den, BIST 100 endeksi yüzde 3'den, bankacılık endeksi yüzde 6'dan fazla yükseldi.



SPK'dan son dakika hamlesi...



SPK, piyasa düzenini korumak amacıyla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’e ait fonların TEFAS'ta hem alım hem satım işlemlerini tamamen kapattı. Listelenen fonların SPK yönetiminde tasfiye edilmesine (kapatılmasına) karar verildi.

