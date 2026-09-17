Son Mühür- Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte finans piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Süreçten çok sayıda fon şirketi etkilenirken, bazı şirketlerde likidite sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Bakanlık risk yok dedi!

Dün Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşlerin ardından bu sabah Finansal İstikrar Komitesi (FTK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından bakanlık tarafından yapılan açıklamada sorunun bazı fonlardaki kredi ve likidite sıkışıklığından kaynaklandığı belirtilirken, piyasalar için “temel veya yapısal bir risk bulunmadığı” mesajı verildi.

Komitenin toplantısında piyasalarda son dönemde yaşanan hareketliliğin nedenleri değerlendirildi. “Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

SPK 130 fondaki işlemleri durdurdu

Süreçte bir başka önemli gelişme ise Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geldi. SPK, 7 büyük şirkete ait 130 fondaki tüm işlemleri durdurdu.

Emre Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı!

Süreçte bir gelişme de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında yaşandı. Tezmen hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.