Son Mühür- Fonların likit sıkıntısının ardından Borsa İstanbul'da Mart ayından bu yana yaşanan en sert düşüş sonrası ekonomi kurmayları harekete geçmişti.

En dikkat çekici adımlardan biri SPK'dan geldi. Fon piyasasına yönelik hamlesi sonrası SPK, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarını alım ve satıma kapattı.

Toplam 130 fon için tasfiye süreci başlatılırken yatırımcıların söz konusu TEFAS fonlarında yeni pay alım ve mevcut paylarını satım işlemleri durduruldu.

SPK'nın alım ve satımını durdurduğu fonlar içinde yer alan Hedef Portföy'den gelişmeyle ilgili kamuoyuna açıklama geldi.

SPK'nın kararına gönderme...



''Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında, farklı portföy yönetim şirketleri ile birlikte Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.’nin de kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına, ayrıca SPK kararında unvanları belirtilen fonların ise SPK tarafından tayin edilecek yöntem çerçevesinde tasfiye edilmesine karar verilmiştir.'' hatırlatmasının yapıldığı açıklamada,

''Hedef Portföy olarak, yatırımcılarımızın ve tüm paydaşlarımızın doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesini önceliğimiz olarak görüyoruz.

Likidite problemimiz yok...



Bu kapsamda öncelikle altını çizmek isteriz ki, söz konusu karar Hedef Portföy’ün finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin bir durumdan veya temerrüdünden kaynaklanmamaktadır.

Hedef Portföy’ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmamaktadır.

Hedef Portföy, güçlü özkaynak yapısı ve finansal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

SPK kararı kapsamında Hedef Portföy’ün TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemleri durdurulmuştur. Kurul kararında yer alan ve tasfiyesi gereken fonlara ilişkin süreç, mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ve fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütülecektir.

Temel önceliğimiz olacak..



Bu süreçte yatırımcılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması temel önceliğimizdir.

Hedef Portföy, SPK ve ilgili kurumlarla tam bir iş birliği ve iletişim içerisinde hareket etmektedir. Karara uyum ile gereken tüm adımlar titizlikle atılmaktadır.

Hedef Portföy olarak sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine olan bağlılığımızı sürdürürken, yatırımcılarımızın ve paydaşlarımızın doğru ve zamanında bilgilendirilmesi konusundaki sorumluluğumuzu da aynı hassasiyetle yerine getirmeye devam edeceğiz.

Sürece ilişkin tüm gelişmeler, mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketimizin resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır'' bilgisi paylaşıldı.

