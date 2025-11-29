Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kariyerinde üçüncü kez Galatasaray’a karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy’de oynanacak derbide, sarı-lacivertliler ezeli rakipleri karşısında sahaya Tedesco yönetiminde çıkacak. İtalyan çalıştırıcı, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Schalke 04’ün teknik direktörü olarak karşılaşmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul’da golsüz berabere kalan Tedesco, Almanya’da oynanan rövanşta ise rakibini 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, 4 yıl aradan sonra ilk yabancı derbi galibiyetini hedefliyor

Tedesco, Fenerbahçe’deki ilk derbi deneyimini Beşiktaş karşısında yaşamış ve galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bir yabancı teknik direktör yönetiminde Galatasaray’ı Kasım 2021’den bu yana mağlup edemedi.

Başarılı çalıştırıcı, derbiyi kazanması hâlinde kulübü 4 yıllık bu galibiyet hasretinden çıkaracak. Fenerbahçe’nin Galatasaray’a karşı son galibiyetini aldığı maçta İsmail Kartal teknik direktörlük görevindeydi; yabancı teknik direktör olarak ise son zafer 21 Kasım 2021’de Vitor Pereira yönetiminde yaşanmıştı.

Önceki yabancı teknik direktörler derbide şanssızdı

Fenerbahçe’nin son dönemdeki yabancı çalıştırıcıları Galatasaray karşısında şanssız bir grafik sergiledi. Jorge Jesus, sarı-kırmızılılara karşı iki lig maçında da yenilirken, Jose Mourinho ise iki lig ve bir Türkiye Kupası maçında iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Tedesco, bu tabloyu tersine çevirip Kadıköy’de derbi kazanmak istiyor.