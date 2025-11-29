Trendyol Süper Lig’in 14. haftası, sezonun en kritik mücadelelerinden birine sahne olacak. Ligin en golcü iki takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar 30 golle ligin en çok gol atan ekibi olurken, sarı-kırmızılılar 28 golle ikinci sırada yer alıyor.

Derbide gol yükünü çeken yıldızlar, Icardi ve En-Nesyri

Gözler, iki takımın en formda isimlerinde olacak. Galatasaray’da Mauro Icardi, Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri, bu sezon ligde 7’şer golle takımlarının en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

Her iki yıldız, gol krallığı yarışında 9 golle zirvede bulunan Paul Onuachu ve Eldor Shomurodov’u yakından takip ediyor.

Galatasaray’ın hücum hattındaki diğer katkılar

Sarı-kırmızılı ekipte Icardi’nin yanı sıra:

Barış Alper Yılmaz: 4 gol

Victor Osimhen: 3 gol

Leroy Sane: 3 gol şeklinde skora katkı veren önemli isimler yer alıyor.

Fenerbahçe’de Talisca ve Asensio imzası

Sarı-lacivertlilerde hücum gücünü artıran diğer iki yıldız ise:

Anderson Talisca: 6 gol

Marco Asensio: 6 gol olarak öne çıkıyor. Her iki oyuncu da En-Nesyri’nin ardından takımın skor yükünü çeken ikinci isimler.

Savunmadan gelen ekstra skor katkısı

Derbide hücum kadar savunmadan gelecek katkılar da belirleyici olabilir.

Galatasaray’da:

Eren Elmalı: 3 gol

Davinson Sanchez: 1 gol

Fenerbahçe’de ise:

Archie Brown: 2 gol

Milan Skriniar: 1 gol

Nelson Semedo: 1 gol ile defans oyuncuları da gol yollarına önemli destek sağladı.

Gol düellosu beklentisi yüksek

İki takımın da hücum güçleri, formda golcüleri ve savunmadan gelen ekstra katkıları göz önünde bulundurulduğunda, Kadıköy’de nefes kesen bir derbi futbolseverleri bekliyor.