Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin ardından takım performansını değerlendirdi. Tedesco, “Bu sonuçtan çok mutluyum, takım olarak yükseliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Zor bir haftayı geride bıraktık”

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, hem Avrupa maçlarının hem de lig maratonunun getirdiği tempoya dikkat çekti.

“Çok mutluyum sonuçtan dolayı. Bizim için zor bir haftaydı. Stuttgart’a karşı ciddi bir enerji harcadık. Buna rağmen Gaziantep karşısında hem fiziksel hem mental olarak iyi bir performans sergiledik.”

“Takım olarak yükseliyoruz”

Tedesco, son dönemde takım içindeki gelişimin dikkat çekici olduğunu belirterek, hem teknik ekip hem de futbolcuların aynı hedefe odaklandığını söyledi.

“Yükseliyoruz, takım olarak. Taraftarlar, teknik ekip ve oyuncular hepsi mutlu. Ben de onlar mutlu olduğu için mutluyum.”

“Son 10 gün için gururluyum”

Fenerbahçe’nin son dönemdeki performansından övgüyle bahseden Tedesco, son 10 günde gösterilen gelişime özel vurgu yaptı.

“Son 10 gün için mutluyum. Takıma da maç sonunda bunun konuşmasını yaptım. Oyuncularımın saha içindeki karakterinden ve ciddiyetinden memnunum.”

“Dinlenip yeniden odaklanacağız”

Yoğun fikstür nedeniyle oyuncularına kısa bir izin vereceğini belirten Tedesco, antrenman programının detaylarını da paylaştı.

“Önce iyi bir şekilde bu maçın ardından toparlanmamız lazım. 1-2 gün izin yapacağız. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi iyi bir antrenman yoğunluğu yaşayacağız. Umarım bir sonraki maçta da iyi bir sonuç alacağız.”

Taraftar ve camiaya teşekkür

Tedesco, açıklamasının sonunda taraftarlara da teşekkür ederek, tribün desteğinin takım için büyük önem taşıdığını ifade etti.

“Taraftarlarımız bizi her maçta olağanüstü bir atmosferle destekliyor. Bu enerjiyle sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”