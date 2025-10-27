Trendyol Süper Lig'in 10. haftası heyecan dolu bir mücadeleye daha sahne oldu. Sezonun güçlü takımlarından Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Heyecan dolu anlara sahne olan mücadelede gülen taraf sarı lacivertliler oldu. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

En-Nesyri ve Talisca'dan duble!

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 5. ve 21. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 81. ve 88. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'da tuttu.

Gaziantep FK 10 kişi kaldı!

Ev sahibi Gaziantep FK'da Myenty Abena 86. dakikada Anderson Talisca'ya yapmış olduğu sert müdahalenin ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk 11'ler!

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.