Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Anthony Musaba, yaptığı iki asistle maçın yıldızı oldu.

Gollerle gelen final bileti

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında oyun kontrolünü elinde tutarak net bir galibiyet elde etti. İki asistle öne çıkan Musaba’nın yönlendirdiği ataklar sonucu sarı-lacivertliler skor üstünlüğünü ele geçirdi ve final biletini aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile eşleşti.

Tedesco: “Kupayı kazanmak için her şeyi yapacağız”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, final öncesi iddialı konuştu. Tedesco, “Kupayı kazanmak için sahada her şeyi deneyeceğiz. Bu kupa, hem kulüp hem de birçok oyuncumuz için özel bir anlam taşıyor. Birlikte ilk kupamız olabilir” ifadelerini kullandı.

Musaba’ya özel övgü

Tedesco, yeni transfer Anthony Musaba’nın performansına da özel parantez açtı. Deneyimli teknik adam, kısa sürede takıma adapte olan Musaba’nın eski takımına karşı önemli bir performans sergilediğini belirterek, “Sadece birkaç gündür bizimle olmasına rağmen sahada harika bir katkı verdi. Genel olarak takımın performansından da memnunum” dedi.