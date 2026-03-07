Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, sarı-kırmızılı kulübün perde arkasındaki en kritik isimlerden biri. Transfer görüşmelerinden lojistiğe, oyuncu koordinasyonundan teknik kadro yönetimine kadar geniş bir sorumluluk alanında görev yapan Uğur Yıldız, son dönemde yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu ile birlikte gerçekleştirdiği transfer ziyaretleriyle de kamuoyunun gündemine taşındı. Peki sahne arkasının bu önemli ismi kim?

Galatasaray.org'un resmi kadro sayfasında Futbol A Takımı İdari Direktörü unvanıyla listelenen Uğur Yıldız, Galatasaray Sportif A.Ş. bünyesinde yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre mevcut görevine 1 Mart 2022 itibarıyla resmen atandı.

Uğur Yıldız'ın Galatasaray'daki görevi ne?

İdari direktör olarak Uğur Yıldız, teknik direktör ve yönetim kurulu arasındaki köprü işlevini üstleniyor. A Takımı'nın günlük idari işleyişini, oyuncu transferlerindeki prosedürel süreçleri ve saha dışı organizasyonları koordine etmek temel görev alanları arasında. Resmi kadro listesinde teknik direktör ile omuz omuza çalışan isimler arasında yer alıyor.

Kevin Grosskreutz skandalı ve dönüşü

Uğur Yıldız'ın adı, Kevin Grosskreutz transferinin çöküşüyle gündeme geldi. Alman futbolcunun 2015 yılında Galatasaray'a transferinin bürokratik bir hata nedeniyle son anda gerçekleşememesi üzerine Yıldız, sportif direktör yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ancak kısa süre sonra kulüp yönetim kurulu kararıyla yeniden göreve getirildi ve bu geri dönüş taraftar kesiminde uzun süre tartışma konusu oldu.

Ocak 2026'da Milano'daki transfer görüşmeleri

Ocak 2026'da Galatasaray'ın transfer faaliyetleri kapsamında yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu ile birlikte Milano'ya giden Uğur Yıldız, dikkat çekici bir adım attı. Transfer süreçlerinde uzun süredir aracı olarak yer alan menajer George Gardi bu görüşmelerde yanlarında yer almadı. İtalya ziyareti, Yıldız'ın idari direktörlük kariyerinde ilk kez bir transfer operasyonunda bu denli ön plana çıktığı an olarak kayıtlara geçti. Bu hamle, Galatasaray'ın transfer stratejisinde köklü bir değişime gidebileceğinin işareti olarak yorumlandı.

Galatasaray teknik kadrosundaki yeri

Galatasaray'ın resmi teknik ve idari kadro listesinde Uğur Yıldız, teknik direktörden yardımcı antrenörlere, maç analistlerinden takım doktorlarına uzanan yapı içinde idari direktör olarak konumlanıyor. Aynı zamanda Scouting ve Performans Analizi Yöneticisi Emre Utkucan ile de koordineli çalışıyor. Sahada gözükmeyen ama her maçın, her transferin ve her seyahatin arka planında imzası bulunan isim olmayı sürdürüyor.