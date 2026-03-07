Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Okan Buruk, ligdeki son Corendon Alanyaspor maçının 11’ine göre kadrosunda dört önemli değişikliğe gitti. Bu değişiklikler kapsamında Sacha Boey, Eren Elmalı, Wilfried Singo ve Noa Lang, yerlerini İsmail Jakobs, Roland Sallai, Abdülkerim Bardakcı ve Mario Lemina’ya bıraktı.

Bardakcı ve Sallai 2 maç sonra 11’de

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus karşısında ilk 11’de forma giymişti. Ardından gelen lig ve kupa maçlarında Bardakcı dinlendirilirken, Sallai hafif sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. Ayrıca, Juventus karşılaşmasında kadroda yer alan ancak oynamayan Yunus Akgün de 2 maç aradan sonra Beşiktaş derbisinde 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray’ın 11’i ve yedekleri

Sarı-kırmızılıların derbi başlangıç 11’i şu şekildeydi:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Noa Lang, Mauro Icardi ve Yunus Akgün yer aldı.

Galatasaray yönetimi, deplasman tribününde takımlarını destekleyen taraftarlara iftar ikramı yaparken, sarı-kırmızılı atkılar dağıttı.

Tribünde 2 bin Galatasaray taraftarı

Deplasmanda yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Taksim Gezi Parkı’nda toplanan taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından stadyuma giriş yaptı ve maç öncesi tezahüratlarıyla futbolcuları motive etti. Ayrıca sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel tasarlanan tişörtlerle çıkarak anlamlı bir mesaj verdi.