Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak dev derbi öncesi, Galatasaray taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, Taksim Gezi Parkı’nda bir araya gelerek coşkulu tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu’na yürüdü. Yaklaşık 2 bin taraftar, üst aramalarının ardından gruplar hâlinde stadyuma giriş yaptı ve derbinin atmosferi şimdiden hissedilmeye başlandı.

Derbi, 7 Mart akşamı saat 20:00’de oynanacak ve iki ezeli rakip arasındaki rekabet bir kez daha sahaya yansıyacak. Galatasaray için kritik öneme sahip olan bu maç, hem şampiyonluk yarışındaki puan durumu hem de moral açısından büyük bir sınav niteliğinde. Taraftarların coşkusu, takımın motivasyonunu artıracak önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Takımların durumu ve teknik detaylar

Galatasaray, ligdeki üst sıralardaki mücadelesini sürdürürken, Beşiktaş karşısında özellikle hücum hattını etkili kullanmayı hedefliyor. Teknik direktör, son idmanlarda form durumu ve taktik varyasyonlar üzerinde yoğunlaştı. Takımda sakatlık veya cezalı oyuncu durumları maç öncesi merak konusu olurken, taraftarlar sahaya çıkacak ilk 11’i heyecanla bekliyor.

Beşiktaş ise evinde taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor ve derbide üstünlük kurmak için sahaya baskılı bir oyun planlayacak.

Taraftar coşkusu ve güvenlik önlemleri

Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, stadyuma yürüyüş boyunca yaptıkları tezahüratlar ve pankartlarla derbi heyecanını doruğa çıkardı. Güvenlik güçleri, hem stadyum girişlerinde hem de çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Taraftarların grup hâlinde ve kontrollü bir şekilde stadyuma giriş yapması, maç öncesi güvenlik planlarının sorunsuz işlediğini gösterdi.