Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trendyol Süper Lig’in 25. hafta derbisi tamamlandı. Kritik karşılaşmada Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de pozisyonlar bulsa da golü bulan taraf Galatasaray oldu.

39’uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Leroy Sané’nin ortasına iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Beşiktaş beraberlik için baskı kurarken, 62’nci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün, Sane’ye kırmızı kart gösterdi.

Sayısal üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, kalan dakikalarda birçok fırsat yakalasa da özellikle kaleci Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken derbi, Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip zorlu deplasmandan üç puanla ayrıldı.