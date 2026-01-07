Beşiktaş, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli stoperin ailevi gerekçelerle takımdan ayrılmak için izin talebinde bulunduğunu ve bu talebin olumlu karşılandığını açıkladı.

Yönetimden onay çıktı

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Gabriel Paulista’nın ailevi nedenlerle ayrılma isteğini yönetim kuruluna ve teknik heyete ilettiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, hem kulübün menfaatleri hem de futbolcunun huzurunun göz önünde bulundurularak ayrılığa onay verildiği kaydedildi.

Antalya kampından ayrıldı

Açıklamada, Paulista’nın kulübün bilgisi ve izni dahilinde Antalya kampından ayrıldığı ifade edildi. Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönerek transfer görüşmelerine başlayacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı forma altında performansı

Beşiktaş kariyerinde toplam 45 karşılaşmaya çıkan Gabriel Paulista, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.