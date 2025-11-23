Son Mühür - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, rakibini yenerek 14. haftada oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

Tedesco’nun, Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya alışılmışın dışında bir ilk 11 ile çıkması bekleniyor. İtalyan teknik adamın, ideal kadroda 1 zorunlu ve 3 değişiklik yapacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde milli takımlarından geç dönen Edson Alvarez ve En-Nesyri’nin yerine Tedesco’nun orta sahada Fred’e, forvette ise Jhon Duran’a şans vereceği bildirildi.