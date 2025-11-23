Son Mühür- ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda gözlerin üzerinde olacağı takımların başında kuşkusuz Curaçao var.

Kısa bür süre öncesine kadar ismini çok az sayıda futbolseverin bildiği ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Jamaika ile berabere kalan Curaçao, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük nüfusa sahip ülke olma hayalini gerçekleştirdi.

Turnuvayı yenilgisiz tamamlayan tek ülke olan Curaçao, B Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayarak tarihindeki ilk Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.



Advocat'tan mahrum olmalarına rağmen...



Curaçao, teknik direktör Dick Advocat'ın yedek kulübesinde olmamasına rağmen ihtiyaç duyduğu tarihi sonucu (Jamaika karşısında 0-0) elde etti. 78 yaşındaki Advocat, ailevi nedenlerle geçen hafta sonu Hollanda'ya dönmek zorunda kaldığı için kritik maçı kaçırdı.

Curaçao Merkez İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin Ocak ayı nüfusu 156 bin 115'ti. Nüfusu 350 binin biraz üzerinde olan İzlanda, dün itibarıyla 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke konumundaydı.

Kimler hak kazandı?



Concacaf bölgesinde (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler) elemelerin tamamlanmasının ardından Panama, Haiti ve Curaçao, 2026 yazında Kanada, ABD ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın final aşamasına doğrudan katılmaya hak kazandı.

48 takımın katılımıyla gerçekleşecek yarışmada şu ana kadar 42 takım dereceye girdi. Takımların isimleri şöyle:

Ev sahibi ülkeler: Kanada, Meksika, ABD

UEFA: İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Portekiz, Norveç, Almanya, Hollanda, İspanya, İsviçre, Belçika, İskoçya, Avusturya

AFC (Asya): Avustralya, İran, Özbekistan, Ürdün, Güney Kore, Japonya, Katar, Suudi Arabistan.

CAF (Afrika): Gana, Fas, Tunus, Mısır, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Senegal, Güney Afrika, Fildişi Sahili.

CONMEBOL (Güney Amerika): Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay.

OFC (Okyanusya): Yeni Zelanda

CONCACAF: Haiti, Curaçao, Panama.

Dünya Kupası finallerinin grup aşamaları kurası, 5 Aralık 2025 Cuma günü Washington'daki Kennedy Center'da çekilecek.