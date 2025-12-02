Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonu sert açıklamalar yaptı. Buruk, son dakika golüne ve hakem Yasin Kol’un kararlarına tepki göstererek, “Futbol adına üzgün bir gece” dedi.

“Son dakikada gol yemek moral bozdu”

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray’da Okan Buruk, basın toplantısında maçın genel değerlendirmesini yaptı.

Tecrübeli teknik adam, sakatlıklar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıktıklarını hatırlatarak:

“Son dakikada yediğimiz gol nedeniyle üzgünüz. Bu akşam futbol açısından konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncularım mücadeleyi sonuna kadar verdi. Allah’a şükür Kazım’ın gözü kör olmadan, oyuncularımın ayağı kırılmadan maçtan sağlıklı çıktık.” dedi.

“Hakem maçın çok önüne geçti”

Buruk, hakem Yasin Kol’un kararlarının oyunun akışını bozduğunu savundu:

“Maçtan önce beklenen buydu.”

“İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi.”

“Kazım’ın gözü çıkabilirdi.”

“Aleyhimize 22 faul, rakibe 12 faul verildi.”

Tecrübeli teknik adam, “Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faul alıyorsak söylenecek çok şey var. Kararlar bizim için sürpriz olmadı.” ifadelerini kullandı.

“Arda Kardeşler’in günahı neydi?”

Hakem tartışmasını farklı bir noktaya taşıyan Buruk, Arda Kardeşler’in Beşiktaş maçında yaşadığı süreç üzerinden TFF’ye mesaj verdi:

“Ben de Trabzonluyum. Kim kimin hemşehrisi, kim kimin arkadaşı ilgilenmiyorum. Arda Kardeşler bir pozisyon için adeta linç edildi ve kariyeri bitti. Günahı neydi? Kimse sahip çıkmadı.”

Buruk, hakem atamalarının tamamen federasyon ve MHK kontrolünde olduğunu vurguladı.

“Yabancı hakem talebimiz yok, adalet istiyoruz”

Derbi tartışmaları sonrası yabancı hakem konusu sıkça gündeme gelse de Buruk bu konuda net konuştu:

“Yabancı hakem talebimiz hiç olmadı. Biz sadece iki takıma da eşit karar verecek, adil bir hakem istiyoruz.”

“Galatasaray taraftarının ayağa kalkması gerekiyor”

Buruk, derbi sonrası camiaya da güçlü bir çağrı yaptı:

“Hakem sayısı azaldı, MHK derbiye hakem bulmakta zorlanıyor. Bahis operasyonunda sporun tüm paydaşlarının aynı anda değerlendirilmemesi garip. Çok fazla soru işareti var. Taraftarımızın uyanması ve ayağa kalkması gerekiyor.”

“Topa sahip olup baskıyı kırmak istedik”

Maç planını da anlatan Buruk, özellikle İlkay ve Sara tercihlerini şu sözlerle açıkladı:

“Topa sahip olmak istedik. Buna göre oynadık, rakibin baskısını kırdık. İlkay yorulunca değişiklik yapmak zorunda kaldık. Kazımcan sakatlandı, Barış’ı oraya aldık. Oyun planımız istediklerimizle uyumluydu.”

Buruk, son dakikada gelen ortada savunmanın biraz daha önde durması gerektiğini söyledi.

“Yasin Kol konusunda kulübümüz gereğini yapar”

Yasin Kol’un bir daha maçlarında görev almaması için girişim yapılıp yapılmayacağı sorusuna Buruk şu yanıtı verdi:

“Bu konuyu kulübümüz ve başkanımız değerlendirir. Federasyonun ve MHK’nın en doğru kararı vereceğine inanıyorum.”