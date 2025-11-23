Son Mühür - Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Haberlerde, sarı-lacivertli ekibin teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla Süper Lig’de Samsunspor forması giyen Anthony Musaba’yı transfer gündemine aldığı öne sürüldü. Sezon başında Sheffield Wednesday’den bedelsiz olarak transfer edilen 24 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun performansı dikkat çekerken, hızı ve fizik gücü Tedesco’nun ilgisini çekti. İtalyan teknik adamın, “Şartlarını inceleyelim” diyerek yönetime rapor sunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Anthony Musaba için maliyet araştırması yürüttüğü ve futbolcunun piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon euro olduğu belirtiliyor. İddialara göre, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden oyuncu için şartlar uygun olursa sarı-lacivertliler, ocak ayında resmi transfer adımını atabilir.

4 gol ve 3 asistle oynuyor