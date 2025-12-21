Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç hakem, alt liglerde gösterdiği performansın ardından en üst seviye olan Süper Lig'de düdük çalmaya başladı. Futbol kamuoyunda hakemlerin yönettiği maçlar sonrası en çok merak edilen konulardan biri olan "hangi takımı tuttuğu" sorusu, Alper Akarsu için de sıkça soruluyor. Ancak profesyonel hakemlik etiği gereği bu tür bilgilerin gizli kalması, spekülasyonların ötesine geçilmesini engelliyor.

Alper Akarsu Kimdir?

Alper Akarsu, 9 Ekim 1995 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine oldukça genç bir yaşta, 2014 yılında adım attı. İlk olarak amatör liglerde dördüncü hakem olarak saha kenarında görev almaya başlayan Akarsu, zamanla klasman yükselerek profesyonel liglerde orta hakemlik yapmaya hak kazandı.

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Akarsu, hakemlik eğitimlerini de bu süreçte tamamladı. Alt liglerdeki başarılı yönetimi sayesinde dikkatleri üzerine çekti ve 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmada yaşadı. Ankara bölgesi hakemi olarak lisansı bulunan Akarsu'nun henüz FIFA kokartı bulunmuyor, ancak yerel ligdeki performansı kariyerinin geleceği açısından belirleyici rol oynuyor.

Alper Akarsu Hangi Takımı Tutuyor?

Türkiye'de futbol hakemlerinin tarafsızlık ilkesini korumak adına hangi takımı tuttuklarını açıklamaları yasak ve etik dışı kabul ediliyor. Alper Akarsu hakkında da kamuoyuna yansıyan veya kendisi tarafından açıklanan bir takım taraftarlığı bilgisi bulunmuyor. Hakemlerin çocukluklarında veya mesleğe başlamadan önce sempati duydukları takımlar olsa da, profesyonel lisans aldıkları andan itibaren bu kimliklerini tamamen geride bırakmaları bekleniyor. Dolayısıyla sosyal medyada veya taraftar forumlarında Akarsu'nun takımına dair ortaya atılan iddialar, somut bir veriye dayanmayan spekülasyonlardan ibaret kalıyor.

Yönettiği Maçlar ve İstatistikler

Alper Akarsu, Süper Lig kariyerinde şu ana kadar disiplinli bir profil çiziyor. Özellikle 2025 yılı itibarıyla Galatasaray'ın maçlarında da görev almaya başlayan Akarsu, sarı-kırmızılı ekibin Göztepe ve Kayserispor ile oynadığı maçların ardından, Kasımpaşa mücadelesinde de düdük çaldı. İstatistiklere bakıldığında, yönettiği maçlarda oyunun akışını kesmemeye özen gösteren ve VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemiyle uyumlu çalışan bir görüntü sergiliyor. Genç yaşına rağmen soğukkanlı tavırlarıyla bilinen Akarsu, MHK'nin gelecek vadeden hakemler listesinde yer alıyor.