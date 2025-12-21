Son Mühür - Avrupa basını tarafından her yıl merakla beklenen “Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu” listesi yayımlandı. Bu yıl listenin zirvesinde, Paris Saint-Germain’de forma giyen Fransız yıldız Ousmane Dembélé yer aldı.
Listede 3 Türk futbolcu ve Osimhen yer aldı
Listede üç Türk futbolcunun yer alması dikkat çekerken, Galatasaray’ın golcü ismi Victor Osimhen de en iyi oyuncular arasında kendine yer buldu.
Listede yer alan isimler şöyle:
1. Ousmane Dembele – Paris Saint-Germain
2. Lamine Yamal – Barcelona
3. Vitinha – Paris Saint-Germain
4. Kylian Mbappe – Real Madrid
5. Harry Kane – Bayern Münih
6. Erling Haaland – Manchester City
7. Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain
8. Raphinha – Barcelona
9. Mohamed Salah – Liverpool
10. Pedri – Barcelona
46. VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY
52. HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER
71. ARDA GÜLER - REAL MADRID
89 . KENAN YILDIZ - JUVENTUS