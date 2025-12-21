Son Mühür- Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, etkili oyununu skora yansıtarak rakibini 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetirken, VAR’da Sarper Barış Saka görev yaptı.

İlk yarıya hızlı başlayan Galatasaray

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, erken dakikalardan itibaren Kasımpaşa kalesinde baskı kurdu.

6. dakikada Davinson Sanchez’in kafa vuruşu ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı ancak bu pozisyon sarı-kırmızılıların iştahını gösterdi.

Yunus Akgün perdeyi açtı

Dakikalar 10’u gösterdiğinde Galatasaray aradığı golü buldu. Sol kanattan etkili bir bindirme yapan Barış Alper Yılmaz’ın pasında topu önünde bulan Yunus Akgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Baskı sürdü, fark artmadı

Golden sonra oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile önemli pozisyonlar yakaladı.

38. dakikada Yunus’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Kasımpaşa kalecisi Gianniotis gole izin vermedi. İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda tempo düşmedi

İkinci yarıya da istekli başlayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında Mauro Icardi ile gole çok yaklaştı ancak kaleci bir kez daha başarılıydı. Galatasaray oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıkarak farkı artırma arayışını sürdürdü.

Sara sahneye çıktı, fark ikiye yükseldi

82. dakikada Kasımpaşa savunmasının yaptığı hata Galatasaray’a pahalıya mal oldu. Yunus Akgün’ün kaptığı topu geriden gelen Gabriel Sara ile buluşturması sonrası Sara, şık bir çalımla ceza sahasına girip topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Son sözü Icardi söyledi

Mücadelenin son bölümlerinde baskısını iyice artıran Galatasaray, 88. dakikada Mauro Icardi’nin golüyle farkı üçe çıkardı. Bu golle birlikte RAMS Park’ta skor 3-0’a geldi.

Kasımpaşa, Galatasaray savunmasını aşmakta zorlandı

Galatasaray’da Torreira gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı ekip, oyun disiplini ve topa sahip olma oranıyla maç boyunca üstün bir performans sergiledi.

Kasımpaşa ise zaman zaman hızlı çıkışlar denese de Galatasaray savunmasını aşmakta zorlandı.

Galatasaray’dan kritik 3 puan

Bu sonuçla Galatasaray, sahasında hata yapmayarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Kasımpaşa ise İstanbul deplasmanından puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde aldığı bu net galibiyetle haftayı moralli kapattı.