Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliye ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı da uygulanan Saran, serbest kalmasının ardından Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı maça giderken taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı. Saran’a bir destek mesajı da Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç’tan geldi.

''Sadettin Saran'ın yanındayız''

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte gündemdeki tartışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. FB'nin yanındayız. Başkaları gibi FB kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim FB'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız." Aziz Yıldırım'ın kutlama olayı Koç, görevde bulunduğu dönemde Fenerbahçe’nin aldığı başarısız sonuçların ardından, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kutlama yaptığı görüntüleri eleştirmişti. Yıldırım ise bu görüntülerin doğum günü sırasında kaydedildiğini söyleyerek Koç’un iddialarını reddetmişti.