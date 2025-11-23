Son Mühür - Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 22. ayağı olan Las Vegas Grand Prix’sini, Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 6,2 kilometrelik pistte gerçekleştirilen yarış, 50 tur üzerinden koşuldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Verstappen, startta liderliği alarak 1 saat 21 dakika 8,429 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bıraktı ve sezonun 6., kariyerinin 69. galibiyetini kazandı. McLaren pilotu Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen’in 20,741 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken, Mercedes’ten George Russell liderin 23,546 saniye arkasında üçüncü oldu.

Bu sonuçla Lando Norris, pilotlar klasmanında 408 puana ulaşarak son iki etap öncesinde liderliğini korudu. Yarışı dördüncü sırada tamamlayan McLaren’ın Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri 378, Verstappen ise 366 puanla Norris’in ardından geldi. Norris’in şampiyonluğu garantileme ihtimali olan sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix’si ise 30 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.