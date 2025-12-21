Son Mühür - Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik direktör, takımın son dönemdeki performansının oldukça iyi olduğunu vurguladı.

Tedesco, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:

"Performansımızı çok öz güvenli şekilde sahaya yansıttık. Öz güvenli şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonun içinde kolay maç olmadı. Bugün de kolay olmadı. Eğer ikinci yarıda skor 2-1'e gelseydi daha zor olacaktı. Bu ligdeki her takım zorlu. Her takımın iyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Zorlu ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey, hızlı şekilde toparlanıp o maça iyi şekilde hazırlanmak ve elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmak. Bugün bizlerle olamayan isimler vardı. Alvarez, Semedo, Archie Brown ve Çağlar'ın sakatlıkları var. Ama biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Elimdeki oyuncularla çok mutlu ve gururluyum. Transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapamam. Transfer netleşirse yorum yaparım."

Hedeflerini açıkladı

Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu oyun nedeniyle büyük mutluluk duyduğunu belirten Tedesco, buna rağmen her zaman geliştirilecek yönler olduğunu söyledi. Oyuncularına gösterdikleri performans için teşekkür eden İtalyan teknik adam, “Antrenmanlarda ve maçlarda iyi performans sergiliyorlar. Hedefimiz her zaman daha da ilerlemek” dedi. Sadettin Saran'ın ifadeye çağrılması hakkında konuştu Başkan Sadettin Saran’ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili soruya yanıt veren Tedesco, şunları ifade etti: "Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve aile bireylerini umursuyoruz. Bizler için, çalışanlar için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler sahaya odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 'Biz buradayız' mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak. Bizler aile bireylerimizi umursuyoruz. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti."