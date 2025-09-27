Son Mühür - Portekiz Ligi’nin 7. haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu’nda Gil Vicente’yi ağırladı ve maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Benfica’ya galibiyeti getiren goller, biri penaltıdan olmak üzere 18. ve 26. dakikalarda Vangelis Pavlidis’ten geldi. Gil Vicente’nin tek golünü ise 11. dakikada Luis Esteves attı.

2 top direkte patladı

Konuk ekip Gil Vicente’de 48. dakikada Pablo’nun ağlara gönderdiği top, 6 santimetrelik ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Deplasman temsilcisinin iki şutu direkten dönerken, Benfica kalecisi Trubin kritik kurtarışlara imza attı. Gil Vicente’de Santos Hevertton, 90+9. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını son anlarda 10 kişi bıraktı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, 3 puanı büyük zorluklarla hanesine yazdırdı.

Fikstür

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki üçüncü maçında ikinci galibiyetini alan Benfica, puanını 17’ye çıkardı. Gil Vicente ise 13 puanda kaldı. Benfica, gelecek hafta deplasmanda Porto ile karşı karşıya gelecek. Gil Vicente ise sahasında Estrela’yı ağırlayacak.