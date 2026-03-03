Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, market raflarından ulaşıma kadar geniş bir yelpazede dikkat çeken değişimleri ortaya koydu.

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün grubu sebzeler olurken, en belirgin düşüş ise hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında görüldü.

Sebze fiyatlarında yüzde 33’ü aşan artış

TÜİK verilerine göre, şubat ayında fiyatı en çok artan ürün grubu yüzde 33,04’lük yükselişle “taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler” oldu.

Domates, biber, salatalık ve kabak gibi ürünleri kapsayan bu kategori, ayın zam şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

Kış mevsiminin etkisi ve arz-talep dengesi, sebze fiyatlarındaki artışta belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Gıda ürünleri zam listesinin zirvesinde

Sebzelerdeki sert yükselişi diğer temel gıda ürünleri takip etti. Özellikle süt ve süt ürünleri ile baklagillerdeki artış dikkat çekti.

Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünler (aylık değişim):

Taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler: %33,04

Taze veya soğutulmuş yeşil baklagiller: %21,57

Diğer sütler ve krema: %16,67

Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar: %16,42

Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler: %15,51

Çiğ ve tam yağlı süt: %15,4

Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler: %14,7

Yoğurt ve benzeri ürünler: %14,09

Taze turunçgiller: %12,77

Yağı alınmış süt: %12,39

Fiyatlar sabitlendi ama tereyağı yükseldi

Öte yandan İstanbul’da faaliyet gösteren market zincirleri, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 22 Ocak’tan Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini duyurmuştu.

Bu çerçevede üye marketlerde:

Dana kıyma 485 TL

Dana kuşbaşı 510 TL

Tereyağı 384 TL

fiyatla satışa sunulacaktı. Ancak TÜİK verilerinde tereyağı ve süt ürünlerinde görülen artış, uygulamaya rağmen fiyat hareketliliğinin sürdüğünü gösterdi.